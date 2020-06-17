- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكمة طوكيو تحدد موقفها من تأجيل جديد للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
أبدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الأربعاء، عدم اقتناعها بإمكانية تأجيل الأولمبياد القادمة مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الأمور التي يتعين حلها، في مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد. قالت كويكي في حوار عشية بدء الحملة الانتخابية للسباق نحو منصب حاكم منطقة العاصمة: "تأجيل الدورة الأوليمبية لأبعد من ذلك سيكون صعباً جداً على الرياضيين". وأشارت كويكي التي تعد المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات المقبلة للعاصمة، إلى إن السلطات الأولمبية والسياسية تعمل على تبسيط الأولمبياد المقبلة من أجل خفض النفقات، داعية شعب طوكيو إلى تفهم الوضع. وأوضحت أثناء المناظرة السياسية بين المرشحين، أن هناك العديد من الأمورالتي يتعين حلها، مثل كيف يمكننا منع وصول المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى اليابان؟، وكيف يمكن تأمين القرية الأولمبية، وماذا سنفعل مع المتفرجين؟". وتجنبت كويكي تحديد التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الحدث الرياضي لمدة عام، وذكرت بأنه من بين الخيارات المطروحة، خفض النفقات في مراسم الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكمة طوكيو تحدد موقفها من تأجيل جديد للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.