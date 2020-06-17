حاكمة طوكيو تحدد موقفها من تأجيل جديد للأولمبياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

أبدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الأربعاء، عدم اقتناعها بإمكانية تأجيل الأولمبياد القادمة مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الأمور التي يتعين حلها، في مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد. قالت كويكي في حوار عشية بدء الحملة الانتخابية للسباق نحو منصب حاكم منطقة العاصمة: "تأجيل الدورة الأوليمبية لأبعد من ذلك سيكون صعباً جداً على الرياضيين". وأشارت كويكي التي تعد المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات المقبلة للعاصمة، إلى إن السلطات الأولمبية والسياسية تعمل على تبسيط الأولمبياد المقبلة من أجل خفض النفقات، داعية شعب طوكيو إلى تفهم الوضع. وأوضحت أثناء المناظرة السياسية بين المرشحين، أن هناك العديد من الأمورالتي يتعين حلها، مثل كيف يمكننا منع وصول المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى اليابان؟، وكيف يمكن تأمين القرية الأولمبية، وماذا سنفعل مع المتفرجين؟". وتجنبت كويكي تحديد التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الحدث الرياضي لمدة عام، وذكرت بأنه من بين الخيارات المطروحة، خفض النفقات في مراسم الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية.

