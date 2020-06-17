شكرا لقرائتكم الأهلى مهنئا بايرن ميونخ: كل من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لقناة النادى الاهلى عبر تويتر على تهنئة بايرن ميونخ الالمانى بتتويجه بطلا للدوري بطريقة خاصة ، حيث نشرت صورة الفريق الالمانى الذى يرتدى اللون الأحمر و علقت الصفحة قائلة : "كل من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات جيدًا ..تهانينا بايرن ميونخ على اللقب الثامن تواليًا في الدوري الالماني" فى إشارة لكون الفرق التى ترتدى اللون الأحمر تجيد حصد البطولات .

وتوج نادي بايرن ميونخ بطلا لمسابقة الدوري الألماني، أمس الثلاثاء، للمرة الثلاثين في تاريخه للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "فيسير شتاديون" فى إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الألمانى

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

ومع تبقى 3 مباريات للوصيف بوروسيا دورتموند، وسع بايرن ميونخ الفارق إلى 10 نقاط، ليضمن رسميا بذلك تحقيق اللقب، ففي حال تحقيق الفريق الأصفر الفوز في الثلاث مباريات سيجني 9 نقاط فقط.

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الهدف الوحيد أحرزه النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 43 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من جيروم بواتينج، ليرفع رصيده إلى 31 هدفا هذا الموسم معززا صدارته للهدافين.وتعرض الكندى الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ للطرد فى الدقيقة 79 لحصوله على انذارين.

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب البوندزليجا برصيد 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف ليحسم اللقب رسميا قبل جولتين على النهاية ، فيما يحتل بريمن المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 28 نقطة.

واعتمد البايرن هجوميا على الثلاثى المتألق، البولندى روبرت ليفاندوفسكى، وتوماس مولر ملك الأسيستات حتى الآن فى الدوريات الخمس الكبرى بـ 20 أسيست وسيرج جنابرى وكان ليفاندوفسكى ومولر قد غابا عن اللقاء الماضى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ للإصابة.