شكرا لقرائتكم تقارير: أولمبياكوس اليوناني ينقذ عمرو وردة من جحيم باوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير يونانية، عن اقترب الدولى المصرى عمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك، من الانتقال إلى أولمبياكوس متصدر بطولة الدوري اليوناني في الموسم الحالي.

أصبح وردة خارج حسابات باوك ومدربه آبل فيريرا، الذي قام باستبعاد اللاعب المصري من التدريبات الجماعية، عقب قطع إعارته من آيل لاريسا الذي قام بطرده لعدم التزامه.

وأكدت صحيفة "Sportstonoto" اليونانية، أن اهتمام أولمبياكوس بضم وردة حقيقي، وهذا ما كشف عنه اللاعب بنفسه من قبل في بعض الحوارات الصحفية بدون أي خجل.

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن بحسب مصادرها، فإن أولمبياكوس هو الوجهة المقبلة الأقوى لينتقل إليها وردة سواء رحل عن باوك في الميركاتو الصيفي أو بعد نهاية عقده في يناير المقبل.

يذكر أن عمرو وردة تم عرضه على العديد من الأندية القبرصية، ولكن هناك رفض تام لضمه لخوفهم من سلوكه والتزامه داخل وخارج الملعب.