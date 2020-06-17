شكرا لقرائتكم تقارير: أولمبياكوس اليوناني ينقذ عمرو وردة من جحيم باوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير يونانية، عن اقترب الدولى المصرى عمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك، من الانتقال إلى أولمبياكوس متصدر بطولة الدوري اليوناني في الموسم الحالي.
أصبح وردة خارج حسابات باوك ومدربه آبل فيريرا، الذي قام باستبعاد اللاعب المصري من التدريبات الجماعية، عقب قطع إعارته من آيل لاريسا الذي قام بطرده لعدم التزامه.
وأكدت صحيفة "Sportstonoto" اليونانية، أن اهتمام أولمبياكوس بضم وردة حقيقي، وهذا ما كشف عنه اللاعب بنفسه من قبل في بعض الحوارات الصحفية بدون أي خجل.
وتابعت الصحيفة أن بحسب مصادرها، فإن أولمبياكوس هو الوجهة المقبلة الأقوى لينتقل إليها وردة سواء رحل عن باوك في الميركاتو الصيفي أو بعد نهاية عقده في يناير المقبل.
يذكر أن عمرو وردة تم عرضه على العديد من الأندية القبرصية، ولكن هناك رفض تام لضمه لخوفهم من سلوكه والتزامه داخل وخارج الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: أولمبياكوس اليوناني ينقذ عمرو وردة من جحيم باوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.