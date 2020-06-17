شكرا لقرائتكم معاونو فايلر يقودون تدريبات الاهلي لحين عودة السويسرى للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تدريبات الفريق المقرر استئنافها خلال الأيام المقبلة لحين عودة رينيه فايلر من سويسرا بعدما سافر إليها الجمعة الماضية لقضاء إجازة عدة أيام مع أسرته ، وتقرر أن يقود ديفيد سيزار المدرب العام تدريبات الفريق ومعه باقي الجهاز المكون من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وسامي قمصان المدرب المساعد وتوماس بيكيل مدرب الأحمال البدنية ، ويقود الجهاز تدريبات الفريق لحين عودة فايلر من سويسرا.

ويُنهي مسئولو الأهلي حالياً الإجراءات الإحترازية حيث يتم الإنتهاء منها حالياً على قدم وساق بالتنسيق بين الأدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي وجهاز الكرة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت على عودة تدريبات الفرق 20 يونيو على أن يتم إستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو المقبل كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملاً.

فيما تتواصل اللجنة الطبية بالأهلى، برئاسة الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وعلى الصعيد ذاته، أعد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى تصوّراً كاملاً عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وأنتهى الاهلي من تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.