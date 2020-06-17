شكرا لقرائتكم وادى دجلة يرفض عودة الدورى قبل منتصف أكتوبر ويهدد بالتصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، إنه يرفض عودة منافسات مسابقة الدورى الممتاز قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث قال مالك أندية دجلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".

وكان ماجد سامى كشف عن موقف حدث مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال تواجدهما فى مقر القلعة الحمراء قبل إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة عدة ملفات اهمها عودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وقال ماجد سامى مازحًا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل إجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على ان يلتقت المصورين صورة لي مع درع نادي القرن ، ونشر ماجد سامي إيموشن وكإنه يُمازح من يتابعه ، قائلاً: حرص الخطيب على أن يلتقط المصويرن صورة لي مع نادي القرن عشان يدبسني، فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات و المجاملات".