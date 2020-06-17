شكرا لقرائتكم بدء اجتماع اتحاد الكرة مع أندية المجموعة الثانية للمظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع أندية المجموعة الثانية للقسم الثاني لمناقشة لائحة النظام الأساسي إلى جانب شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ، و كيفية استئناف النشاط الكروي بعد قرار وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بعودة النشاط الرياضي و استئنافه فى 25 يوليو المقبل.

تواجد عدد من أندية القسم الثاني فى اجتماع اللجنة الخماسية على رأسهم سمير موسي رئيس نادي الزرقا و محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وعلاء عبد العال المدير الفني للداخلية و أحمد الأحمر عضو نادي النصر و أيمن عبد القادر كوكاكولا.

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فى سياق متصل حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

أضاف سليم فى تصريحات صحفية عقب أجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية أقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة، كما أن بعض الأندية طالبت أن يكون الموسم الجديد من الدورى يقام بنظام "مجموعتين" إلا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رفضت المقترح ، وقال المدير التنفيذى لمصر المقاصة حديثه، إنه سيتم إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والاندية.