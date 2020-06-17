شكرا لقرائتكم أحمد أبو الفتوح يتلقى عرضين من سموحة ودجلة وينتظر موقف كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك والمعار لنادي سموحة، تأجيل حسم مصير العروض المحلية التي تلقاها في الآونة الأخيرة لحين وضوح موقفه من العودة للزمالك من عدمه ، ويسعى نادي سموحة لتمديد استعارة اللاعب أو ضمه نهائيا خلال الفترة المقبلة، في ظل ظهوره بمستوى جيد مع الفريق في الموسم الحالي، وفي نفس الوقت يسعى وادي دجلة للحصول على خدمات الظهير الأيسر ولم يحسم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض موقف اللاعب من العودة للزمالك من عدمه في الفترة المقبلة.

فيما قرر مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مواصلة الحفاظ على قوام الفريق الحالى مع تقليل عدد الراحلين فى الموسم الجديد، وذلك لعدة أسباب على رأسها الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين الذى ساهم فى حصد البطولات هذا العام، إلى جانب حاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع الرجاء المغربى، حيث ينتظر أبناء ميت عقبة تحديد موعد المواجهة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تأجيلها لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا سيعمل مسئولى الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وسيكون الاتجاه داخل الزمالك السماح فى أقل الحدود برحيل بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة مع الفريق مع تحديد مصير المعارين خلال الأيام المقبلة.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن كارتيرون لم يطلب عودة فتوح، حيث تنتظر إدارة الكرة بالنادى الأبيض تقرير كارتيرون النهائى بشأن المعارين لحسم مدى الحاجة إلى عودة بعضهم من عدمه فى الموسم، ويعمل كارتيرون على الانتهاء خلال الفترة الحالية من تقريره بشأن المعارين والاحتياجات الخاصة بالفريق.

ويمتلك الزمالك فى الجبهة اليسرى كلا من محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وستحسم إدارة الزمالك بالتشاور مع كارتيرون، مدى الحاجة إلى فتوح بشكل نهائى من عدمه، للنظر بعد ذلك فى العروض التى يمتلكها اللاعب حال عدم الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد.