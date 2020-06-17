شكرا لقرائتكم حازم إمام: الدورى يعود 10 أغسطس ومفيش تدخل حكومى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن من الصعب أن تبدأ بطولة الدوري فى 25 يوليو المقبل مؤكداً أن الأمر قد يمتد للعاشر من أغسطس لمنح الاندية فرصة عمل فترة إعداد قوية ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " صعب الدوري يبدأ فى 25 يوليو ممكن تمتد الفترة لـ 10 أغسطس حتى تقوم الاندية بفترة إعداد قوية خوفاً من الاصابات العضلية".

ويضيف حازم إمام : " حتى لو حدثت أى إصابة لاى لاعب بكورونا سيتم عزله وحده وليس الفريق كله مثلما يحدث حالياً فى أوروبا ".

وعن حقيقة وجود تدخل حكومى فى عودة الدوري قال الثعلب الصغير : " الفيفا قال أن حكومات الدول هى من تقرر عودة النشاط لان كورونا قضية أمن قوى ولا صحة لقصة التدخل الحكومى ولكن من حق الاندية أيضاًَ إبداء رأيها فى هل توافق على العودة أم لا ".

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وتابع حازم إمام : " كل نادى ينظر لوجهة نظره الشخصية ، الباحث عن اللقب يريد العودة والخائف من الهبوط يسعى لإلغاء المسابقة ، وفرق الوسط مش فارق معاها حاجة".

وأكمل الثعلب الصغير : " القصة فى الموسم الجديد أزاى نبدأ متأخر واحنا عندنا اوليمبياد لازم نستعد لها ".

وفى وقت سابق ، أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التونسى حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى يقترب من الزمالك، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "الزمالك يقترب من التعاقد مع حمزة المثلوثى نجم الصفاقسى، وهو قرار جيد مع التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، فلابد من وجود لاعب مميز مع حازم ولو تعاقد الزمالك مع المثلوثى أعتقد سيضحى بالكونغولى كاسونجو من لاعبيه الأجانب، بينما فى حال لو قرر تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلى فهناك لاعبون مميزون فى الدورى المصرى، مثل كريم العراقى لاعب المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى" .

وعن عودة الدورى قال الثعلب الصغير، "صعب الدورى يرجع، كلنا بنشوف حجم الإصابات فى الدوريات الأوروبية التى رجعت بعد فترة توقف طويلة، لو الدورى رجع الأندية خلال أسابيع هتلاقى إصابات كتير فى نجومها المؤثرين، القصة صعبة جدا يا جماعة على المستوى الفنى".