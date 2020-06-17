«كل من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات».. الأهلي يهنيء بايرن ميونخ على لقب الدوري بطريقته الخاصة

هنأ الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي على موقع تويتر نادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد تتويجه بطلاً للدوري الألماني أمس الثلاثاء.

ونشر حساب القناة صورة للفريق الألماني، معلّقاً عليها بالقول: "كل من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات جيدًا.. تهانينا بايرن ميونخ على اللقب الثامن تواليًا في الدوري الألماني".

وكان بايرن ميونخ قد توّج بطلاً للدوري الألماني، للمرة الثامنة على التوالي والمرة الثلاثين في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الألمانىي لكرة القدم.

يشار إلى أن النادي الأهلي نجح في صناعة تاريخ عريق وكبير له بين الأندية المصرية والعالمية ايضاً، حيث وصلت عدد بطولات القلعة الحمراء إلى 136 بطولة، خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التي تأسست عام 1907.