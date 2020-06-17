الدوري الأميركي: مدرب ناغتس يكشف عن إصابته وتعافيه من فيروس كورونا

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كشف مايكل مالون مدرب فريق دنفر ناغتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، انه أصيب وشفي من فيروس كورونا المستجد.

وقال مالون في حديث مع إحدى القنوات المحلية إن نتائج فحوصات لأجسام مضادة كشفت أنه عانى من "كوفيد-19" في آذار/مارس الفائت، وهو الشهر نفسه الذي أفاد فيه ناغتس عن إصابة أحد أفراده، من دون ان يذكر اسمه.

وفي حين أتى إعلان ناغتس حينها بعد خضوع الشخص المعني لفحص، أفاد مالون انه لم يخضع لفحص من هذا النوع.

وصرح مالون (48 عاما) "أرغب في القول إنني أصبت بفيروس كورونا ولكنني قضيت عليه".

وعلقت مباريات دوري الـ "ان بي ايه" في آذار/مارس الفائت بعد ثبوت إصابة أول لاعب بـ"كوفيد-19"، هو الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز.

وأشار مالون الى أن العوارض بدأت تظهر في خلال تلك الفترة، لكن فحوص كشف "كوفيد-19" لم تكن متوفرة.

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وفي أواخر أيار/مايو، تمكن من الخضوع لفحص للأجسام المضادة وجاءت نتيجته ايجابية، ما يعني ان جسده طوّر أجساما كهذه لمكافحة الفيروس.

وشرح "في 20 آذار/مارس بدأت أشعر أنني لست بحال جيدة، وبدأنا في التواصل مع أطباء الفريق لمعرفة ما إذا بإمكاني إجراء الفحص. لسوء الحظ، في ذاك الوقت، لم تكن هناك فحوص متوفرة".

وقبل توقف المنافسات، كان ناغتس يحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 43 انتصارا مقابل 22 خسارة هذا الموسم.

ومن المقرر ان تستأنف المنافسات اعتبارا من 31 تموز/يوليو، على ان تكون بمشاركة 22 فريقا فقط من الفرق الـ30، وتقام المباريات في مكان واحد هو مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

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