شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. طارق السيد: أعشق اللحم الضانى وصيد السمك وبحب عادل إمام والهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عصفور الكناريا طارق السيد لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق .

يعد طارق السيد من أفضل ظهراء الجنب الذين تعاقبوا على المنتخب الوطنى ومثل ثنائيا متناغما مع زميله بالزمالك طارق السعيد، وصال وجال واحتل الجبهة اليسرى فترة طويلة بالمنتخب الوطنى ولديه هدف لا ينسى فى مرمى الكاميرون فى اللقاء الذى أقيم بالقاهرة وانتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2006 .

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

صيد الأسماك.

* هل تحب دخول المطبخ؟

إطلاقا، فأنا لا أحب دخول المطبخ تماما.

* ما هى الأكلة التى تفضلها؟

اللحم الضانى

Advertisements

* من نجمك المفضل؟

عادل إمام

* من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

لا أرى نفسى فى أى شىء غير كرة القدم.

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم؟

روبرتو كارلوس وكريستيانو رونالدو

* النادي اللى بتحبه عالميا؟

ريال مدريد.