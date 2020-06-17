شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث إطلالة لصالح جمعة وكهربا بالمايوه فى يخت بعرض البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة، نجما الأهلى، قضاء الإجازة معاً فى إحدى المدن الساحلية، وكانت أحدث إطلالة لهما معاً التى نشرها صالح جمعة على متن يخت فى البحر مرتدين المايوه. وكان أمير توفيق، مدير تعاقدات النادى الأهلى، وصف العروض المتداولة فى وسائل الإعلام حول طلب شراء صالح جمعة بـ"غير الجادة" لأنها لم تأت للنادى بشكل رسمى، موضحاً أن الأهلى سيُعلن وصول عروض رسمية لأى لاعب وسيتم مناقشة الأمر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وأكد أمير توفيق أن صالح جمعة لاعب فى الفريق حالياً والحديث عن عروض رسمية تصل له من أندية محلية أو خارجية غير صحيح، خاصة وأن تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله بسبب "جائحة" كورونا ساهم فى تراجع الكثير من الأندية عن حسم صفقات الصيف مُبكراً كما جرت العادة فى كل موسم تقريباً.

ويرغب الأهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولى القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .

الحديث عن عدم وجود عروض رسمية لصالح جمعة تزامن مع الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب للزمالك بدعوى وجود شرط جزائى فى عقده مع الأهلى وهو ما نفاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى حيث قال أن عقد صالح جمعه ليس به اية شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى أى وقت مشدداً على أن عقود لاعبى النادى بالكامل لا تتضمن أية شروط جزائية تتيح لهم الرحيل عن الفريق فى أى وقت يرونه.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلى لم يمنح أى طرف فى تعاقداته منذ زمن طويل شروط جزائية، خاصة مع أى لاعب، مشيراً إلى أن صالح جمعه تلقى عروضاً فى يناير الماضى لكننا لم نوفق فيها رافضاً الحديث عن العروض التى يتلقاها اللاعب حاليًا أو مناقشة الأمور الخاصة به فى ظل عدم وجود جديد بشأن توقف النشاط الكروى حتى الآن.