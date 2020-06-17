شكرا لقرائتكم خبر عن معاونو فايلر يقودون تدريبات الأهلي لحين عودته من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تدريبات الفريق المقرر استئنافها خلال الأيام المقبلة لحين عودة فايلر من سويسرا بعدما سافر إليها الجمعة الماضى لقضاء إجازة عدة أيام مع أسرته، وتقرر أن يقود ديفيد سيزار المدرب العام تدريبات الفريق ومعه باقى الجهاز المكون من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وسامى قمصان المدرب المساعد وتوماس بيكيل مدرب الأحمال البدنية، تدريبات الفريق لحين عودة فايلر من سويسرا.

ويُنهى مسئولو الأهلى حالياً الإجراءات الاحترازية حيث يتم الانتهاء منها حالياً على قدم وساق بالتنسيق بين الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى وجهاز الكرة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أكدت عودة تدريبات الفرق 20 يونيو على أن يتم استئناف النشاط الرياضى 25 يوليو المقبل، وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملاً.

فيما تتواصل اللجنة الطبية بالأهلى، برئاسة الدكتور محمد شوقى، مع الجهات المعنية فى الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية فى القلعة الحمراء مع المسئولين فى وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس "كورونا" مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقى الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التى يلتزم بها الأهلى طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.

وعلى الصعيد ذاته، أعد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى تصوّراً كاملاً عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وأنتهى الاهلى من تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.