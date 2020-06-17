شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة أسبوعين لموظفة ألعاب القوى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، منح إحدى الموظفات بالاتحاد إجازة لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامتها من فيروس كورونا، خاصة أنها تقيم فى نفس العقار الذى أصيبت فيه ابنة عمتها بالفيروس، على الرغم من خضوع الموظفة لاختبارات فيروس كورونا.

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد، إن ابنة عمة الموظفة أصيبت بكورونا، وكانت تقيم معها فى نفس العقار، ورغم أن الموظفة خضعت لتحليل كورونا وجاءت نتيجة العينة سلبية، إلا أن الاتحاد منحها إجازة أسبوعين لضمان سلامتها وحفاظا على سلامة باقى موظفى الاتحاد.

فى سياق متصل، كان سيف شاهين رئيس الاتحاد قد توجه إلى مسئولى استاد القاهرة للاستفسار عن استعداد الملاعب لاستقبال تدريبات لاعبى منتخب ألعاب القوى، مؤكدا أنه سيتم التدريب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، على أن تكون هذه المجموعة لديها خياران إما الإقامة فى فندق المركز وعدم مغادرته لضمان سلامتهم، أو خوض التدريبات والعودة لمنازلهم، على أن يتم التردد على المركز بصفة يومية للمشاركة فى التدريب، مع تعقيم الصالة وعمل كشف أولى كل يوم عليهم.

كان اتحاد ألعاب القوى قد استقر على اختيار استاد القاهرة والمركز الأولمبى بالمعادى لخوض تدريبات لاعبى المنتخب بعد استئناف النشاط الرياضى، والمقرر له النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، على أن يتم تقليل عدد من ينتظمون فى التدريبات منعا للتكدس.