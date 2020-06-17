برنامج "مع شبانة" يتخطى حاجز المليون مشاهدة فى لايف ”الخليج 365”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى برنامج "مع شبانة" للإعلامي محمد شبانة على صفحات الخليج 365 حاجز المليون مشاهدة بعد حلقة أمس، الثلاثاء والتى تناول فيها كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأهلي و 5 أندية من الدورى الممتاز، موضحا أسباب انتصار الأهلي على الزمالك فى قضية استئناف بطولة الدوري للموسم الجاري وعدم إلغاء المسابقة بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بعودة النشاط يوم 25 يوليو المقبل كموعد مبدئى.



شبانة

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً، هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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لمتابعة لايف محمد شبانه كاملاً

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة وهل توافق الأندية على استمرار النشاط أم بدء موسم جديد، والسيناريوهات المقدمة من اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.

ويتطرق برنامج "مع شبانة" لأحدث الصفقات الجديدة التى يتفاوض معها الأهلى والزمالك فى الفترة الجارية استعدادا للموسم الجديد واللاعبين الراحلين عن الفريقين، وموقف الأندية من استكمال المسابقات.