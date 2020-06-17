شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض "بدرى" الإنتاج لتدعيم دفاعاته فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، فى مفاوضات جادة مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى إطار رغبة إدارة النادى السكندرى فى تدعيم خط الدفاع بلاعب سوبر استعدادًا للموسم المقبل.

وارتبط اسم محمود البدرى بالانتقال للعديد من أندية الدورى، وعلى رأسها الزمالك والإسماعيلى، خاصة الأخير، إلا أن المقابل المادى حال دون إتمام الصفقة، لأن اللاعب مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع الإنتاج.

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ويمتلك فريق سموحه عددا من اللاعبين فى الخط الخلفى، على رأسهم رجب نبيل والبوركينى محمد كوفى بالإضافة لمحمود عزت والسيد فريد الثنائى الذى ابتعد فى الموسم الحالى بسبب الإصابات التى ألمت بهم وخاصة الأول الذى أصيب بالرباط الصليبى.

فى سياق متصل، فتح فرج عامر رئيس نادى سموحة المزاد من جديد على لاعبه حسام حسن مهاجم الفريق من أجل بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد وصول أكثر من عرض مغرى أخرهم من الأهلى الذى يحاول بشتى الطرق التعاقد مع اللاعب أملا فى سد الثغرة فى الجانب الهجومى بعد رحيل المغربى وليد ازارو وعدم وجود سوى مروان محسن والسنغالى ألو بادجى، بالإضافة لصغر سن مهاجم سموحه .

وأكد فرج عامر، فى تصريحات خاصة، أنه يرحب برحيل حسام حسن فى الميركاتو الصيفى شريطة الحصول على المقابل المادى الذى يليق بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرات فريقه، موضحا أنه لا يقف إطلاقا فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل عن النادى السكندرى والأمثلة كثيرة، على رأسهم إبراهيم عبد الخالق وطارق حامد اللذان انتقلا للزمالك، وإسلام محارب وياسر إبراهيم اللذان انتقلا للأهلى.