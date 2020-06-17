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استقرار الحالة الصحية لموظف الريشة الطائرة المشتبه فى إصابته بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ضحى هانى، لاعبة المنتخب الوطنى للريشة الطائرة، استقرار حالة جدها فوزى مصيلحى موظف الاتحاد المشتبه بإصابته بفيروس ، وتم نقله إلى المستشفى بسبب التهاب فى الرئة وأغلق الاتحاد لمدة أسبوع حفاظا على سلامة الموظفين بقرار من هشام التهامى رئيس الاتحاد .

وكان هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، قد أعلن عودة مقر الاتحاد للعمل بدءاً من الأحد المقبل بعد إغلاقه لمدة أسبوع للاشتباه فى إصابة موظف الاتحاد بفيروس كورونا، موضحاً أنه يعانى من التهاب فى الرئة.

وأكد هشام التهامى توجه الموظف إلى أحد مستشفيات العزل وأثبتت العينة الأولى سلبية كورونا، ولكنه من المحتمل أن يجرى فحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود للفيروس.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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