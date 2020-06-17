شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا يحول "ملل" 45 يومًا إلى التتويج بالثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يُعد البرتغالى جوزفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للزمالك، واحدًا من أبرز المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة القلعة البيضاء، واستطاعوا أن ينالوا قدرًا كبيرًا من الحب داخل قلوب جماهير قلعة ميت عقبة، لا سيما بعدما توج مع الأبيض ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر فى الموسم الذى أطلقت عليه الجماهير موسم "الثنائية" عام 2014-2015، ليحقق إنجازًا للزمالك لم يتحقق من 40 عاما وقتها، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

امتاز فيريرا بقدرته الكبيرة فى احتواء اللاعبين ومعرفة قدراتهم وتوظيفها جيدًا، وهو الأمر الذى جعله مميزًا ومحبوبًا من قبل جميع لاعبى الزمالك الذين تواجدوا معه خلال فترة قيادته للقلعة البيضاء، ولكن بداية فيريرا مع اللاعبين كانت غريبة ربما لهذا كان واحدًا من المدربين المميزين من بين الكثير من الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الأبيض فى السنوات الماضية، ومن بين الكواليس التى رواها اللاعبون عن فترة فيريرا، يروى حمادة طلبة، مدافع الزمالك السابق، تفاصيل أول لقاء مع المدرب البرتغالى قائلاً، "فيريرا أتى لى فى أول مران وقال لى هل أنت ظهير أيسر الفريق؟ قلت له نعم، فرد انس هذا المركز، أنت لن تلعب معى فى هذا المركز لأنك لا تفقه شيئا به".

وأضاف طلبة، "رددت عليه بضحك وقلت له يا كابتن سألعب ظهير أيمن، فرد على بقوة وقالى أتضحك؟ أنا أتكلم بجدية".

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وتابع حمادة طلبة حديثه قائلاً، "استمرينا 45 يومًا نتدرب فى وسط الملعب فقط، كل التدريبات كانت على التسليم والتسلم والوقوف بشكل صحيح فى الملعب"، مضيفًا: "كنا فى حالة ملل كبيرة من تدريبات فيريرا، لكنها صنعت الفارق بعد ذلك وفزنا بثنائية الدورى والكأس".

واختتم طلبة حديثه قائلا، "فيريرا كان له دور مهم فى شخصية كل لاعب، وفى شخصيتى أنا بشكل خاص، لقد خلق جوا رائعا بين اللاعبين وجعل الجميع يحبون بعضهم، لذلك كنا ننجح فى تحقيق الانتصارات".