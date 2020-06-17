شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يوضح حقيقة "ثورة" اللاعبين بسبب استمارة مستحقات توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن ناديه ليس الوحيد الذى يبرم اتفاقا مع اللاعبين حول خصم نسبة من المستحقات بسبب الفترة الحالية التي شهدت التوقف الكروي منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا قائلا، "الإقرار يؤكد أن اللاعب له 70% أى أن الخصم الذي سيتم 5% وإنبى والاتحاد وسموحة وبيراميدز والأهلي سيطبقون تلك المسألة وهو تنازل اللاعب عن 5% فقط إلى جانب نسبة المشاركة وحال استكمال الدوري يحصل اللاعب علي عقده كاملا".
وأضاف مدير الكرة بإنبي لليوم السابع، "مندهش من الأنباء التى يقول فيها البعض أن هناك ثورة من جانب اللاعبين، بالعكس اللاعبين الأجانب قاموا بالتوقيع قبل المحليين وجميع اللاعبين سيوقعون تباعا وهناك بعض اللاعبين خارج القاهرة عندما يحضرون لتسلم مستحقاتهم سيوقعون علي تلك الاستمارة والأمر لا يوجد به أي أزمة في النادي".
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