شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اتحاد الكرة مع المجموعة الثانية للمظاليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مع أندية المجموعة الثانية للقسم الثانى لمناقشة لائحة النظام الأساسى إلى جانب شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وكيفية استئناف النشاط الكروى بعد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بعودة النشاط الرياضى و استئنافه فى 25 يوليو المقبل.

وتواجد عدد من أندية القسم الثانى فى اجتماع اللجنة الخماسية، على رأسهم سمير موسى رئيس نادى الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم وعلاء عبد العال المدير الفنى للداخلية وأحمد الأحمر عضو نادى النصر وأيمن عبد القادر كوكاكولا.

أندية المجموعة الثانية

ـأندية المجموعة الثانية

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اتحاد الكرة

فى سياق متصل حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

أضاف سليم فى تصريحات صحفية عقب أجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية أقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة، كما أن بعض الأندية طالبت أن يكون الموسم الجديد من الدورى يقام بنظام "مجموعتين" إلا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رفضت المقترح ، وقال المدير التنفيذى لمصر المقاصة حديثه، إنه سيتم إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والاندية.