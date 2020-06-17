شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمود الجوهرى وأيمن شوقى دليل براءة الأهلى والزمالك من العداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، أن الكرة فى مصر لن تحيا بدون الأهلى والزمالك معاً، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "الكرة فى مصر متنفعش من غير الأهلى والزمالك معاً، زى الكرة فى إسبانيا متنفعش من غير ريال مدريد وبرشلونة، الزمالك هو منافس الأهلى الوحيد بلغة الأرقام، 41 دورى مقابل 12 وهو أقرب منافس للمارد الأحمر".

وأضاف شوبير، "مش هقولكوا إن لاعبى الأهلى والزمالك صحاب والكلام المعتاد ده بس، العلاقة بين لاعبى ومدربى الأهلى والزمالك كانت ومازالت وستظل قوية، والاحتقان الحالى جديد علينا".

وتابع حارس الأهلى السابق، "أنا بحب محمود الجوهرى ولما تولى تدريب الزمالك كنت كابتن الأهلى وذهبت له وهنأته فى الملعب، ولم يغضب مسئولو الأهلى ولم يلومنى أحد، والجوهرى فاز علينا وحصل على بطولات كتير ومع ذلك لم يعترض أحد، أيمن شوقى أقرب الناس لقلبى ولما راح الزمالك علاقتى به لم تنقطع حتى يومنا هذا".

وفى وقت سابق، تمنى الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، صعود الأهلى والزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على أن تقام المباراة النهائية بين القطبين فى المغرب أو جنوب أفريقيا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "أتمنى أن ينجح الأهلى والزمالك فى الإطاحة بالوداد والرجاء بطلى المغرب ليتلقى قطبا الكرة المصرية فى المباراة النهائية للمسابقة ويصبح اللقب مصرياً خالصاً شريطة أن تقام المباراة بالمغرب أو جنوب أفريقيا".

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وأضاف شوبير، "إقامة المباراة خارج مصر سيكون الحل الأمثل للهروب من الأجواء المشحونة بين الأحمر والأبيض فى الوقت الحالى، وكنت أول من حذر من ارتفاع نغمة التعصب بين الناديين وذلك فى 2005، ووقعت بعدها بسنوات حادثة بورسعيد وبعدها حادث الدفاع الجوى".

وتابع حارس الأهلى السابق، "أى مباراة فيها جمهور لو أقيمت فى مصر ستكون هناك مشاكل نحن فى غنى عنها، لذا أتمنى إقامة النهائى بين الأحمر والأبيض فى أى دولة أخرى".

وفى وقت سابق، كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار لجنة المسابقات فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2019 – 2020، والتى سوف تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد قرار المكتب التنفيذى لـ"كاف" باستناف المسابقة، بعد توقفها بعد نهاية منافسات دور ربع النهائي، فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، فيما يواجه الأهلى نظيره الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.