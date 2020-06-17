وكيل جيرالدو يبحث مع الأهلي "تسعيرة" رحيل الجناح الأنجولي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث هشام بن صالح، وكيل الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى، مع إدارة النادى خلال الفترة المقبلة "تسعيرة" رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما بات رحيل الجناح الأنجولى أمراً مؤكداً، ويتشاور وكيل اللاعب الأنجولى مع مسئولى القلعة الحمراء بشأن المبلغ المالى الذى سيطلبه الأهلى من أجل الاستغناء عن الجناح الدولى الأنجولى بعدما بات رحيله من النادى مسألة وقت، فى ظل قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعدم الإبقاء على اللاعب.

على الصعيد ذاته، رفض جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائري، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولو المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة، وأوضح أنه سبق وتلقى عرضاً من النجم الساحلى التونسى لكنه رفضه لنفس السبب تقريباً، ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى، ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى.