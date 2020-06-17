شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى: وادى دجلة يرفض عودة الدورى قبل منتصف أكتوبر ويهدد بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، رفضه عودة منافسات مسابقة الدورى الممتاز قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل، وكتب مالك أندية دجلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "وادي دجلة يرفض عودة الدوري او أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر 2020 و يهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".

وكان ماجد سامى كشف عن موقف حدث مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال تواجدهما فى مقر القلعة الحمراء قبل إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة عدة ملفات اهمها عودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى الممتاز.