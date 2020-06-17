شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يضع شرطا لتجديد تعاقده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، مسئولى النادى بضرورة عقد جلسة لحسم ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بشكل نهائى عقب إلغاء قرار تعليق رحلات الطيران، وقال مصدر مقرب من المهاجم التونسى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "فخر الدين بن يوسف أبلغ الإسماعيلى بأنه مع فتح الطيران سيأتى للإسماعيلية لعقد جلسة مع المسئولين لحسم بعض الأمور المالية بين الطرفين، سواء فى العقد الجديد أو فى العقد القديم، حيث تتبقى له بعض المستحقات، وفى حال وصول الطرفين لاتفاق فى هذه المسائل سوف يوافق المهاجم على تمديد تعاقده، وفى حال تعنت المسئولين سيرفض البقاء لامتلاكه عروضاً أخرى".

وفى وقت سابق، قالت صحيفة "الشروق" التونسية، إن فخر الدين بن يوسف استقر على عدم الاستمرار فى صفوف الإسماعيلى والانتقال إلى أحد الأندية التونسية، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعيشها البلاد العربية بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

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وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.