شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاولة" يناقش آليات عودة النشاط الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، اجتماعاً لمجلس إدارة الاتحاد الجمعة المقبل، لمناقشة آليات عودة النشاط، وطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك خطوات وتنفيذ التعليمات الطبية، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية.

وقال معتز عاشور إن الاتحاد عقد جلسة الأسبوع الماضى لمناقشة الخطة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة، وإعداد اللاعبين للأولمبياد، إلا أن مؤتمر وزارة الرياضة والذى كشف عن تفاصيل عودة النشاط كل حسب لعبته، تحدد بناءً عليه جلسة الجمعة المقبل، لتحديد موعد العودة للتدريبات والتعليمات المقرر إرسالها للجمعية العمومية لتنفيذها وتطبيقها.

وعقدت وزارتا الرياضة والإعلام مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل عودة النشاط، أكد خلاله الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم التنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الأثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأكد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسى الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.