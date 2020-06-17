شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يطمئن على أزمة القيد بالمصرى من المحامى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، مع المحامى الدولى المكلف بإدارة قضية النادى لدى الاتحاد الدولى والخاصة بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، والتى تنتهى فى الميريكاتو الصيفى الحالى، لمعرفة الموقف النهائى فى القضية حتى يتسنى للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

وكان الاتحاد الدولى قرر إيقاف القيد للمصرى منذ الإنتقالات الشتوية الماضية وحتى الميريكاتو الصيفى الحالى، على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو مع هلال الأبيض السودانى والذى لم يسدد المستحقات الخاصة به للنادى السودانى، الأمر الذى دعا مسئولى الأخير لرفع قضية فى الفيفا والحصول على حكم على المصرى بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين.

وقدم مسئولو المصرى البورسعيدى استئنافا على الحكم من أجل الاكتفاء بفترة القيد الماضية فى ظل الأزمات التى مر بها النادى من عدم السماح له بالتعاقد مع لاعبين جدد فى الشتاء، والتى أدت لخروجه من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

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فى سياق متصل، كشف كريم العراقى، ظهير أيمن المصرى البورسعيدي ومنتخب مصر تحت 23 عامًا، أن ناديه لم يتلق أى عروض رسمية سواء من الأهلى أو الزمالك، وكلها أخبار تردد فقط فى وسائل الإعلام، والنادى لم يتلقى أى مخاطبات رسمية خاصة ان عقدى ممتد لموسمين.

وقال كريم العراقى فى تصريحاته لقناة أون تابم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، إن المصرى رفض عرضًا من أحد الأندية البرتغالية قيمته مليون دولار، وفضلو استمرارى مع الفريق.