شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة حسم صفقة طاهر محمد طاهر مع المقاولون بعد توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، رحلة حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بعدما حصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب منذ أسابيع قليلة، ويرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة مع نظرائهم فى قلعة ذائب الجبل فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين، بجانب رغبة اللاعب التى سيكون لها دور بالتأكيد فى إنهاء الأمور سريعاً.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة الأهلى بصدد فتح خطوط اتصال على مستويات عُليا من أجل حسم الصفقة مع المقاولون العرب ليكون طاهر محمد طاهر أول صفقة رسمية فى ميركاتو الصيف، ويتفاوض الأهلى لمعرفة شروط وطلبات المقاولون للاستغناء عن اللاعب، سواء كانت المطالب مالية فقط أم لاعب من الأهلى بجانب مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه.

مصادر قوية كشفت لـ"الخليج 365" أن مسئولى الأهلى حصلوا على توقيع طاهر محمد طاهر خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء.

وقال مصدر فى نادى المقاولون العرب لـ"الخليج 365"، إن مسئولاً بارزاً فى الأهلى عقد جلسة منذ فترة قليلة مع طاهر محمد طاهر تم خلالها توقيع اللاعب للقلعة الحمراء، موضحاً أن طاهر فضّل الأهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوروبا ومن أندية محلية أيضاً.

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وأضاف المصدر أن توقيع اللاعب كان مُهماً من أجل حسم الجدل الذى أثير بشأن تلقى اللاعب عروضاً من أندية خارجية ومحلية، وما تردد بشأن رغبة طاهر فى الاحتراف الأوروبي.

وأكد مصدر مّقرّب من طاهر محمد طاهر أن الأخير اختار الأهلى بعدما تابع العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية ووجد أنها ليست بالقوية ولن تضيف له، بعكس الحال إذا ما رحل للأهلى وشارك معه بشكل مؤثر حيث ستزيد فرصته فى التواجد مع المنتخبات الوطنية سواء الأولمبى أو الأول وسيكتسب الخبراات التى تؤهله فيما بعد للأحتراف بأحد الأندية الدوريات الكبيرة فى أوربا.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضى، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.