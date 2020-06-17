شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: معلول ضعيف دفاعيا وأزارو صعب تعويضه.. وعاشور يستحق العقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحد الوجوه الإعلامية التى ظهرت على الساحة الفترة الأخيرة، ولكنه استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة بين المهنية وحب الكيان، عبد الحميد حسن الشهير بـ"ميدو" فى حوار خاص لـ"سوبر كورة" يسرد فيه كواليس انضمامه للنادى الأهلى ورأيه فى الفريق واستكمال الدورى.

فى البداية.. حدثنا عن طبيعة علاقتك بمانويل جوزيه فى الفترة الحالية؟

مانويل جوزيه آمن بى وتحدى الجميع لضمى للأهلى وانتقلت وأنا فى الرابعة والثلاثين من عمرى بإصرار من المدرب البرتغالى للنادى الأهلى، وكان مقتنعًا جدًّا بإمكانياتى رغم سنى الكبير حينها، وكان ذلك فى أول ظهور لى أمام الأهلى بقميص بترول أسيوط وفوجئت بتواصل المترجم أحمد عبده معى بعد انتهاء المباراة وأبلغنى إشادة المدير الفنى وتعاملت مع الأمر فى الأول بأنه مجرد إشادة إلى أن وقعت للنادى الأهلى وكنت حينها أشعر بأننى فى حلم.

اسرد لنا كواليس توقيعك للأهلى؟

وقعت مع المهندس عدلى القيعى، وأتذكر حينها عندما سألنى "هتاخد كام" قولتله لو ينفع أدفعلك فلوس هعمل كده.

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حسام عاشور رحيله أحدث أزمة كبيرة داخل النادى الأهلى.. رأيك فى مشهد الختام؟

حسام عاشور قيمة كبيرة ولاعب على أخلاق عالية جدا، بالإضافة إلى أنه عادة ما يتحدث بطبيعته، إلا أن ما فعله اللاعب بعد أن قدمت إدارة النادى له استثناءات عديدة لا يتناسب مع حجم حب الجماهير له، ولكن الإغراءات المادية التى قدمت له كبيرة، وأتصور أنها السبب الرئيسى لما قام به وأغضب الجماهير، خاصة أن جماهير النادى الأهلى تقدر لاعبيها جدا وهو ما منحته لعاشور طوال السنوات الماضية، ولكن لجوء اللاعب لوسائل الإعلام المختلفة أمر عادة ما يغضب منه جماهير الأهلى.

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