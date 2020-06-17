شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مهنئا بايرن ميونخ على لقب الدورى: من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لقناة النادى الأهلى عبر تويتر على تهنئة بايرن ميونخ الألمانى بتتويجه بطلا للدورى بطريقة خاصة، حيث نشرت صورة الفريق اللمانى الذى يرتدى اللون الأحمر وعلقت قائلة، "كل من يرتدى الأحمر يعرف طريق البطولات جيدًا.. تهانينا بايرن ميونخ على اللقب الثامن تواليًا فى الدورى الألماني"، فى إشارة لكون الفرق التى ترتدى اللون الأحمر تجيد حصد البطولات .

وتوج نادى بايرن ميونخ بطلا لمسابقة الدورى الألماني، أمس الثلاثاء، للمرة الثلاثين فى تاريخه للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد أن حقق الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيسير شتاديون" فى إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الألمانى

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

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ومع تبقى 3 مباريات للوصيف بوروسيا دورتموند، وسع بايرن ميونخ الفارق إلى 10 نقاط، ليضمن رسميا بذلك تحقيق اللقب، ففى حال تحقيق الفريق الأصفر الفوز فى الثلاث مباريات سيجنى 9 نقاط فقط.

الهدف الوحيد أحرزه النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 43 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من جيروم بواتينج، ليرفع رصيده إلى 31 هدفا هذا الموسم معززا صدارته للهدافين.وتعرض الكندى الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ للطرد فى الدقيقة 79 لحصوله على انذارين.

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب البوندزليجا برصيد 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف ليحسم اللقب رسميا قبل جولتين على النهاية، فيما يحتل بريمن المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 28 نقطة.

واعتمد البايرن هجوميا على الثلاثى المتألق، البولندى روبرت ليفاندوفسكى، وتوماس مولر ملك الأسيستات حتى الآن فى الدوريات الخمس الكبرى بـ 20 أسيست وسيرج جنابرى وكان ليفاندوفسكى ومولر قد غابا عن اللقاء الماضى أمام بوروسيا مونشنجلادباخ للإصابة.