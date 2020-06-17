شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يستعرض بدائل الشيشيني مع كارتيرون خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، خلال الوقت الحالى، على تحضير بدائل لسامى الشيشينى المدرب العام للفريق، بعد رحيله من منصبه، وسيحضر بدائل للمدرب العام لمناقشتها مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع الحصول على موافقة المجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور، حول الاستعانة بمدرب عام جديد بدلا من الشيشينى الذى تقدم باستقالته من جهاز الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يناقش أمير مرتضى مع كارتيرون ذلك الملف والمجلس الأبيض، من أجل العمل على إنهائه خلال الأيام المقبلة، بعدما تقدم المدرب العام للزمالك باستقالته خلال الساعات الماضية، وأصبح الجهاز المعاون لكارتيرون يضم فقط الثنائى أمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب الحراس، إلى جانب الجهازين الطبى والإدارى بنفس تشكيلهم دون وجود أية تغييرات.

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ووافق مسئولو الزمالك على استقالة سامى الشيشيني، المدرب العام للفريق، التى قدمها خلال الساعات الماضية، من الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، بعدما عمل مع المدرب الفرنسى منذ توليه المهمة الفنية للفريق لينجح الجهاز الفنى للأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى قيادة الفريق نحو التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى وذلك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب إلى جانب قيادة الفريق للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث يرتبط الفريق بمواجهة مع الرجاء المغربى فى هذا الدور.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الساعات الماضية أن سامى الشيشينى المدرب العام للفريق فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون تقدم باستقالته من منصبه وقال فى تصريحات تليفزيونية بقناة الزمالك أن الشيشينى تقدم باستقالته من تدريب الفريق خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة، يوم السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.