شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خبراء الجودو تجتمع الأحد لبحث طرق عودة النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخبراء باتحاد الجودو اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة خطوات استئناف النشاط الرياضى، والخطوات الاحترازية والتعليمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا والتى سيتم تطبيقها فى المنافسات والتدريبات. ومن المقرر أن يشهد الجلسة أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، خاصة أن الاتحاد طلب من الوكالة ترشيح عضو ينضم الى لجنة الخبراء، لارشاد اللاعبين ونصحهم ووضع تعليمات وبرنامج للاعبى المنتخب، لحمايتهم خلال فترة توقف النشاط، وضمان عدم تناولهم أطعمة قد تحتوى على مواد محظورة دون قصد، ما قد يتسبب فى الإضرار باللاعبين والاتحاد بصفة عامة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والبطولات المؤهلة للدورة الأولمبية.

وتتكون لجنة الخبراء باتحاد الجودو من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى.

وطلبت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، من جميع الاتحادات بعدم تناول أى رياضى المنشطات، والمكملات الغذائية خلال توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه قام بإرسال تحذير منذ ما يقرب من شهرين لوزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية، وكافة الاتحادات الرياضية بالتنبيه على كافة الرياضيين المصريين فى مختلف الرياضات بعدم تناول أى منشطات أو مكملات غذائية خلال فترة التوقف الرياضى الحالية، وإلا سيتعرض المقصر لعقوبة صارمة من جانب الوكالة.