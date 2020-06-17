شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: المباركى ظهير الترجى يقترب من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح إيهاب المباركى، ظهر أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الترجى الرياضى التونسى، على أعتاب الظهور فى الدورى المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما تأزمت الأمور مع فريقه التونسى فى ملف تمديد تعاقده، بسبب التكاليف المادية الضخمة التى يكبدها اللاعب لخزينة "باب سويقة".

وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن المباركى، الذى انتقل لصفوف الترجى عام 2013 لمدة 4 سنوات ثم مدد تعاقده ليصبح مرتبطًا بعقد حتى نهاية موسم 2020، أصبح على أعتاب الرحيل عن الفريق التونسى والانتقال للدورى المصرى، من بوابة فريق بيراميدز.

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وكان الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، غادر القاهرة بشكل مفاجئ منذ عدة أيام عائدًا إلى بلاده لزيارة أسرته، مع بعض أفراد جهازه المعاون، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز والأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا، وفتح المجال الجوى بشكل محدود بين بعض الدول.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن سفر أنتى تشاتشيتش تسبب فى انقطاع التدريبات اليومية للاعبى فريق بيراميدز، والتى كانت تصل إليهم عبر تطبيق "الواتس أب" لتنفيذها فى المنزل لحين عودة التدريبات الجماعية، إلا أن هذا البرنامج انقطع منذ ما يقرب من 3 أيام الأمر الذى أثار علامات استفهام اللاعبين، خاصة وإنهم لا يعلمون شيئً عن سفر مدربهم المفاجئ.

ويعتم مسئولو فريق بيراميدز على خبر سفر المدرب الكرواتى، خاصة أنه جاء قبل ساعات من إعلان وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة عن عودة النشاط الرياضى بداية من يوم 20 من الشهر الجارى، على أن يعود استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 يوليو المقبل.