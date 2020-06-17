شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم أكرم توفيق قبل رحلة العودة للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أكرم توفيق، لاعب وسط الأهلي المعار إلى صفوف فريق الجونة، إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، وكشف أكرم توفيق أن إدارة ناديه طلبت عودته رسمياً لصفوف الفريق مع بداية الدوري الجديد، وانه سعيد بهذا القرار لأن التواجد في الأهلي كان حلما وعودته مرة أخري أمر رائع، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للتألق وحجز مكان في تشكيل الأهلي، وأنه تم إخطاره بقرار العودة من قبل مسئولى نادى الجونة.

وأكد أكرم توفيق أنه جاهز للمنافسة مع أى لاعب من النادي الأهلي للتواجد فى التشكيلة الأساسية، على الرغم من امتلاك الأهلي أكثر من لاعب فى هذا المركز، ولكن ماذا قدم أكرم توفيق ليستحق العودة من جديد إلى البيت الأحمر؟.

صاحب الـ 22 عاماً لعب لثلاث فرق خلال مسيرته الكروية، هي الأهلي وإنبي والجونة، وشارك فى 56 مباراة بالدوري من بينها 19 مباراة بقميص الفريق الأحمر.

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في الموسم الحالي، شارك أكرم توفيق مع الجونة في 17 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل هدفين ويصنع هدفاً آخر، أما عن المشاركات الدولية فشارك في 12 مباراة مع المنتخب الأولمبي كانت في أمم أفريقيا للشباب والتي حصد لقبها أحفاد الفراعنة وتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

توج أكرم توفيق عبر مسيرته الكروية بأربعة ألقاب جاءت كالتالي: 2 دوري عام وبطولة كأس مصر مع الأهلي، وبطولة أمم أفريقيا للشباب مع المنتخب، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

ويظهر أكرم توفيق مع الجونة بمستوى متميز سواء على الصعيد الدفاعي بمساهمته في قطع العديد من الفرص الخطيرة على مرمى فريقه، وهو ما دفع مسئولى الأهلي لتأكيد رغبتهم في استعادة لاعب القلعة الحمراء بشكل رسمي خاصة بعد رحيل حسام عاشور قائد الأهلي السابق.