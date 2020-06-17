شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع الأهلي موعد العودة من "إجازة" سويسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من بلاده أواخر يونيو الجارى، حسبما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء قبل سفره إلى سويسرا الجمعة الماضى على متن إحدى الطائرات الخاصة التى استقلها من مدينة الجونة، وحصل المدير الفنى للأحمر على موافقة إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا فى إجازة تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين يزور خلالها أسرته التى تقيم هناك، خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ توليه مسئولية تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى، وبعد الإعلان عن استئناف النشاط الكروى فى مصر يوم 25 يوليو كموعد مبدئى حتى الآن.
ومن المقرر أن يقوم فايلر بالتنسيق مع إدارة النادى بشأن العودة عبر إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة بعد يوم 25 يونيو الجارى قادمة من سويسرا أو من ألمانيا، مثلما سافر المدير الفنى، حيث استقل طائرة خاصة برفقة أحد أهم رجال الأعمال فى مصر من الجونة إلى ألمانيا ثم سافر إلى بلاده عبر القطار، لذا فمن الممكن أن تكون رحلة العودة بنفس الطريقة، وهو ما ستُحدده ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.
ويتشاور فايلر حالياً مع زوجته بشأن التجديد للأهلى وإعلان هذه الخطوة رسمياً، بعدما اتفق مع مسئولى القلعة الحمراء على التوقيع لمدة موسمين، حسبما كشف المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى فى وقت سابق، وأكد أنه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من قبل محمود الخطيب رئيس النادى بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفنى ترحيبه بالاستمرار فى مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجرى ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.
وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين، وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على محمود الخطيب والذى وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالى لم تكن هناك مشكلة أو خلاف فى هذا الشأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.
وأكد مرتجى أن الأهلى متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التى يملكها ويليق بالأهلى، فى المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل فى الأهلى، وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذى بدأه منذ توليه المهمة.
وأشار - والكلام على لسان مرتجى- إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده فى حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ أيام وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه "أى مرتجي" أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب فى الإطار الإيجابى، وأن فايلر سوف يستمر فى مهمته. هذا فضلاً عن أن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته فى تجديد عقده وارتياحه بالعمل فى الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادى يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفنى الذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفنى وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.
وأكد مرتجى أنه يثق تماماً فى شخصية فايلر، خاصة أن سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب فى دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل فى الأهلى ويرغب فى الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.
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