تقارير: صفقة بيع نيوكاسل للسعودية مهددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبحت صفقة انتقال ملكية أسهم نادي نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي والذي يتولاه محمد بن سلمان مهددة في ظل تلقى المالك الحالي عرضًا ماليًا أكبر.

وكانت تقارير صحفية بريطانية تناولت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اقترب من شراء 80% من حصة نادي نيوكاسل في صفقة تقدر قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "تليجراف" البريطانية، كشفت أن الصفقة بين سلمان ومايك آشلي مالك نيوكاسل الحالي أصبحت مهددة.

Advertisements

ويأتي السبب في ذلك بسبب تقديم رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس عرضًا يفوق عرض بن سلمان ويقدر بـ350 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن موريس يرغب في السير على خطى ملاك ليفربول الأمريكيين بعد النجاح الذي يحقق النادي خلال التوقيت الحالي.

ويمتلك مايك آشلي ملكية نادي نيوكاسل منذ 2007، إلا أن رجل الأعمال البريطاني دائمًا ما يتلقى هجومًا شرسًا من جماهير النادي بسبب عدم ضخه الأموال اللازمة لإعادة النادي العريق لعهده حول المنافسة بالبطولات مجددًا.