مهددًا بالتصعيد.. وادي دجلة يعلن رفض عودة الدوري قبل 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد ماجد سامي مالك شركة وادي دجلة، أن ناديه يرفض عودة منافسات دوري We المصري قبل منتصف شهر أكتوبر القادم بسبب فيروس كورونا.
وكتب سامي تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، ليهدد خلالها بالتصعيد في حالة إجبار ناديه على اللعب في غير الموعد المحدد.
وقال سامي في تدوينته: "وادي دجلة يرفض عودة الدوري أو أي منافسات أخرى قبل منتصف أكتوبر ٢٠٢٠ ويهدد بتصعيد الأمر إن أجبر على غير ذلك".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر بداية من يوم السبت القادم على صعيد التدريبات، على أن يسمح باستئناف المسابقات يوم 25 يوليو.
الجدير بالذكر أن ماجد سامي حضر الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة المصري أمس الثلاثاء، لعدد من أندية دوري WE المصري لمناقشة مقترحات عودة النشاط.
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