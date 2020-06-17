ميدو: قرار استئناف الدوري لا يخص الحكومة.. وكيف يستهين رؤساء الأندية بمنح اللقب للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومصر للمقاصة، إن إنشاء رابطة الأندية أمر ضروري لافتًا إلى أن قرار عودة الدوري ليس قرار حكومي.

وخلال مقطع فيديو لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "لم يكن لدى مسئولي الأندية إصرار في السابق على إنشاء رابطة الأندية، إذا كان هناك رابطة أندية كانت هي التي ستحسم قرار عودة الدوري من عدمه".

وأضاف: "وزير الرياضة أشرف صبحي ممثلا عن الحكومة أعلن في بيانه أن الحكومة قررت استئناف بطولة الدوري وهذا التصريح وضع مسئولي الحكومة في موقف حرج، لأن قرار عودة الدوري ليس قرار دولة، الدولة تقرر استئناف النشاط الرياضي وتحدد موعد عودته فقط".

وتابع مدرب الزمالك السابق: "استكمال الموسم من عدمه هو قرار الأندية، هم من يحق لهم اتخاذه بناء على استعداداتهم بشأن استكمال الموسم أو بدء موسم جديد".

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وأردف: "من وجهة نظري، القرار الذي تم اتخاذه بشأن عودة الدوري غير صحيح، حيثياته خاطئة، ليس من اختصاصات الحكومة اتخاذ قرار بعودة الدوري، الأندية هي صاحبة القرار ولكن كيف تقرر الأندية وليس لديها رابطة".

وواصل: "ليس من حق رؤوساء الأندية الموافقة على منح لقب الدوري للأهلي، هذا ليس قراركم، هناك لائحة لابد أن تطبق، إذا كنت تستهين بحق نفسك وناديك فالجماهير لن تستهين".

وأكمل لاعب أياكس الأسبق: "لا يهمني استكمال الدوري من عدمه، ما يهمني هو أن يكون لدينا نظام تسير عليه جميع الأندية، ليس لدي نية لدخول اتحاد الكرة ولا أحاول تجميع أصوات من أجل الانتخابات".

وتساءل ميدو: "كيف يمكننا استكمال الدوري؟ إذا بدأنا في أغسطس سننتهي على الأقل أول نوفمبر، يليه الانتهاء من بطولة الكأس ثم تبدأ الموسم الجديد في ديسمبر!، ثم تعود الأندية التي طالبت باستكمال الدوري للبكاء بسبب تلاحم الموسم وتطالب بتأجيل المباريات بسبب الارتباطات الأفريقية".

وأتم قائلا: "حقوق كل نادي أن يتم تفعيل رابطة الأندية، وأن يكون لدى كل منهم ممثل قوي يطالب بحقوق ناديه".