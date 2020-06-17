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تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك السعودي

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 كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن موعد مباراتين نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وأكدت صحيفة أنه تم

تحديد موعد مباراتي نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين لتقام في يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة النهائي يوم 15 من الشهر ذاته .

ويشهد نصف نهائي البطولة مباراتين من العيار الثقيل حيث يلتقي الهلال مع أبها في المباراة الأولى والأهلي مع النصر في اللقاء الثاني .

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