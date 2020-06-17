تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن موعد مباراتين نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .

وأكدت صحيفة الرياضية أنه تم

تحديد موعد مباراتي نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين لتقام في يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة النهائي يوم 15 من الشهر ذاته .

ويشهد نصف نهائي البطولة مباراتين من العيار الثقيل حيث يلتقي الهلال مع أبها في المباراة الأولى والأهلي مع النصر في اللقاء الثاني .