تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن موعد مباراتين نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
وأكدت صحيفة الرياضية أنه تمتحديد موعد مباراتي نصف نهائي خادم الحرمين الشريفين لتقام في يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة النهائي يوم 15 من الشهر ذاته .
ويشهد نصف نهائي البطولة مباراتين من العيار الثقيل حيث يلتقي الهلال مع أبها في المباراة الأولى والأهلي مع النصر في اللقاء الثاني .
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