حارس النصر السعودي يرفض تمديد تعاقده

رفض برادلي جونر حارس مرمى فريق النصر السعودي، تمديد تعاقده مع الفريق حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، حال استئناف مباريات الدوري السعودي بعد فترة التوقف.

وأبلغ الحارس الإسترالي إدارة ناديه

برغبته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، لمدة عام، مبرراً بأن فترة الميركاتو الصيفي في أندية أوروبا من الوارد أن تكون أغلقت تعاملاتها خلال أكتوبر المقبل.وتحاول إدارة الفريق السعودي إقناع اللاعب ، من خلال جلسات تعقدها إدارة النصر مع الحارس الأسترالي بصفة مستمرة.كان الاتحاد السعودي قد أعلن شهر أغسطس المقبل، موعداً لمنافسات الدوري عند استئنافه.