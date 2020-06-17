بالصور .. اللجنة الخماسية تجتمع مع المجموعة الثانية لدوري المظاليم

تعقد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا في الوقت الحالي، بمقر الجبلاية، مع أندية المجموعة الثانية في دوري المظاليم.

ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية مصير دوري القسم الثاني المتبقي فيه ٥ جولات، بجانب تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.











الجبلاية، مع أندية المجموعة الثانية في دوري المظاليم.ويناقش اتحاد الكرة مع الأندية مصير دوري القسم الثاني المتبقي فيه ٥ جولات، بجانب تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

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