تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 17 - 6 - 2020 كاملة

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب طويل دام أكثر من ٣ شهور، منذ شهر مارس الماضي، إثر جائحة فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عودة الدوري بعد تطبيق بروتوكول صحي من أجل استكمال مسابقة الدوري.

في أولى مباريات العودة، تنطلق مبارياتان الأولى بين استون فيلا الذي يلعب له الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، أمام شيفيلد يونايتد، في السابعة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من البريميرليج ومباراة قمة بين أرسنال ومانشستر سيتي من نفس الجولة، في التاسعة والربع.

يسعى مانشستر سيتي للفوز من أجل مواصلة الضغط على ليفربول المتصدر، بالإضافة للاحتفاظ بالمركز الثاني، فيما يسعى أرسنال للفوز في مباراة، في عودة المسابقة لرفع معنوياته والسير على طريق الانتصارات.

بعدها ستنطلق باقي المباريات من البريميرليج يوم الجمعة والسبت والأحد وستلعب المباريات بشكل يومي حتى الجولة الثانية والثلاثين، بعدها ستكون بنفس اليوم المباريات.

وفي إيطاليا، يلتقي يوفنتوس أمام نابولي الساعة التاسعة، في نهائي كأس إيطاليا.

تأهل يوفنتوس للنهائي بصعوبة بعدما انتهت مباراة العودة أمام ميلان بالتعادل السلبي، وصعد بسبب هدف الأفضلية في مباراة الإياب بهدف لكل الفريقين على ملعب ميلان، فيما تأهل نابولي بعدما فاز على انتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

يسعى يوفنتوس للفوز من أجل استعادة لقبه المفقود منذ العام الماضي الذي توج له لاتسيو بعد فوزه على ميلان، فيما خرج اليوفي العام الماضي، من دور ربع النهائي بعد تلقيه خسارة قاسية أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة، فيما يسعى نابولي لتحقيق لقب بعدما غاب لفترة طويلة عن منصات التتويج بألقاب.

وفي

وفي الدوري الألماني، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليجا نظيره ماينز، في الثامنة والنصف، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع كولن، و لايبزيج أمام دوسلدورف بنفس التوقيت. بالإضافة للاحتفاظ بالمركز الثاني، فيما يسعى أرسنال للفوز في مباراة، في عودة المسابقة لرفع معنوياته والسير على طريق الانتصارات.بعدها ستنطلق باقي المباريات من البريميرليج يوم الجمعة والسبت والأحد وستلعب المباريات بشكل يومي حتى الجولة الثانية والثلاثين، بعدها ستكون بنفس اليوم المباريات.وفي إيطاليا، يلتقي يوفنتوس أمام نابولي الساعة التاسعة، في نهائي كأس إيطاليا.تأهل يوفنتوس للنهائي بصعوبة بعدما انتهت مباراة العودة أمام ميلان بالتعادل السلبي، وصعد بسبب هدف الأفضلية في مباراة الإياب بهدف لكل الفريقين على ملعب ميلان، فيما تأهل نابولي بعدما فاز على انتر ميلان بهدفين مقابل هدف.يسعى يوفنتوس للفوز من أجل استعادة لقبه المفقود منذ العام الماضي الذي توج له لاتسيو بعد فوزه على ميلان، فيما خرج اليوفي العام الماضي، من دور ربع النهائي بعد تلقيه خسارة قاسية أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة، فيما يسعى نابولي لتحقيق لقب بعدما غاب لفترة طويلة عن منصات التتويج بألقاب.وفي الدوري الإسباني ، سيواجه اتلتيكو مدريد، أوساسونا، في العاشرة مساءً، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الليجا، وبنفس الجولة يواجه أثليتك بيلباو، ايبار، وبلد الوليد، سيلتا فيجو.وفي الدوري الألماني، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف البوندسليجا نظيره ماينز، في الثامنة والنصف، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع كولن، و لايبزيج أمام دوسلدورف بنفس التوقيت.

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