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وزارة الرياضة البريطانية تُبدي قلقها من احتشاد الجماهير أمام مداخل الملاعب

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أبدت وزارة البريطانية، قلقها بشأن، احتمالية تواجد أعداد كبيرة من الجماهير واحتشادهم أمام المداخل المؤدية إلى الملعب، تزامناً مع عودة ، بشكل رسمي اليوم الأربعاء.
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس"، تصريحات

نايجل هدلستون وزير الرياضة الإنجليزي، التي عبر فيها عن قلق السلطات من أي تجمع جماهيري لمساندة ناديها، مطالباً الجماهير بالاستمتاع بالتشجيع من داخل المنازل.
وأكد الوزير البريطاني، أنه في حال حدوث ذلك الأمر، من الواردأن تتخذ الحكومة قراراً بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، منعاً لتواجد جماهير الفريق مستضيف اللقاء.
وتعودمنافسات البريميرليج اليوم بعد فترة توقف ثلاثة أشهر بمواجهتي "أرسنال ومانشستر سيتي، أستون فيلا وشيفيلد يونايتد".
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