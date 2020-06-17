موعد مباراة أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه والمحمدي اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأربعاء منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فترة توقف امتدت إلى ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وفي تمام السابعة مساء اليوم
ومن المقرر إذاعة اللقاء على قناتي bein sportHD1، و beinsportHD2.
ويحتل شيفيلد المركز السابع بالجدول برصيد 43 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.
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