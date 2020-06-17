تقرير إسباني : ميسي حسم أمره مع برشلونة بهذا القرار

كشف تقرير إسباني، اليوم الأربعاء عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بشأن استكمال مسيرته الناجحة مع فريقه الإسباني بعد نهاية فترة تعاقده المقرر لها الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ميسي حسم موقفه ووافق مبدئياً على

تجديد تعاقده مع برشلونة حتى يونيو من عام 2023، على أن يمتلك ميسي في تعاقده مميزات إضافية ، يحق له من خلالها تحديد موقفه بعد ختام كل موسم، وعدم التقيد بموعد انتهاء فترة التعاقد.



كانت أنباء أثيرت مؤخراً، عن احتمالية انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي وخوض تجربة جديدة مع فريق إنتر ميلان، تزامناً مع التوقيت الذي صرح فيه عدد من المسئولين السابقين بالإنتر عن إحتمالية حدوث تلك الصفقة، خاصة بعد تغير الأفكار التعاقدية عقب أزمة كورونا.

