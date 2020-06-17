رياضة | ميدو: استهتار الأندية المصرية جعلهم غير قادرين على اتخاذ القرار الخاص باستكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: استهتار الأندية المصرية جعلهم غير قادرين على اتخاذ القرار الخاص باستكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن استهوان واستهتار الأندية المصرية جعلهم غير قادرين على اتخاذ القرار الخاص باستكمال الدوري من عدمه.

وقال ميدو في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل :"تويتر" :"استهوان رؤساء الأندية في السنوات الماضية بتأسيس رابطة لأندية الدوري الممتاز جعلهم يدفعون ثمن أحقيتهم في أن يكونوا أصحاب القرار".

وأضاف :"موقف الكورونا سيجعل مسؤولو الأندية لديهم الحماس في إنشاء رابطة الأندية مثل باقي الدول المحترمة".

وتابع :"رابطة الأندية والأندية هما من لديهم الأحقية في استكمال الدوري الممتاز من عدمه، مشكلتي ليس لها علاقة بالزمالك".

وزاد :"امنيتي ان نكون مثل باقي الدول التي تقدمت في كرة القدم، والتي قامت بإنشاء رابطة للاندية وتمثل أندية الدوري الممتاز،ـ وهي المسؤولة عن القرارات المصيرية الخاصة بالدوري وليس الدولة أو اتحاد الكرة".

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وواصل :"اتحاد الكرة مهتمه هو تنفيذ لائحة فقط، فهو الهيئة التشريعية لتنظيم البطولات المحلية".

وأردف :"أرى بأن حيثيات القرار الذي صدر بعودة النشاط خطأ لأن الحكومة ليس من حقها أن تقول استئناف الدوري من عدمه، لكنها تحدد مواعيد النشاط".

وأشار :"استئناف الدوري من عدمه يخص الأندية، وعدم وجود رابطة وضعت الأندية تحت تصرف أخرين".

وأوضح :"لا بد من تأسيس وتفعيل رابطة للأندية وتفعيلها ويكون لديها رئيس قوي يتم انتخابه من رؤساء أندية الـ18 نادي في الدوري وكل ناد لا بد أن يكون لديه ممثل في الرابطة بشرط أن لا يكون عضو مجلس إدارة في النادي".

وأكمل :"غير ذلك ستكون الأندية تحت رحمة أناس أخرين كل واحد فيهم بقرار".