رياضة | ربيع ياسين ينصح فايلر بالبقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين ينصح فايلر بالبقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لمنتخب الشباب ولاعب الأهلي السابق ربيع ياسين ، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء.

وخلال تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" قال ربيع ياسين : "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".

وأضاف: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".

وأختتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهيرالأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام"