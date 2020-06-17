رياضة | زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لضم لاعب إسباني جديد لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث طلب التعاقد مع جيوليس كوندي مدافع فريق إشبيلية ليتم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

Advertisements

وذكر موقع ديفينسيا سنترال الإسباني عن أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع جيوليس كوندي في أسرع وقت ممكن وذلك مقابل انضمام اللاعب المعار إلى بايرن ميونيخ ألفارو أودريوزولا إلى إشبيلية في الميركاتو الصيفي.

ويرى زيدان أن كوندي يمكن أن يكون إضافة كبيرة للنادي الملكي بعدما تألق مع الفريق الأندلسي هذا الموسم لذلك يسعى إلى الاستفادة من أودريوزولا المعار لبايرن ميونيخ من أجل خطف كوندي قبل أن يجلب أنظار أندية أخرى من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.