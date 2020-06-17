رياضة | بعد انسحاب ريال مدريد.. مانشستر يونايتد يقترب من نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انسحاب ريال مدريد.. مانشستر يونايتد يقترب من نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية هولندية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب ضم نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، فأن لاعب خط وسط أياكس دوني فان دي بيك أصبح على مشارف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد الإسباني سينسحب من الصفقة، وذلك بسبب ارتباطه بأهداف أخرى في خط الوسط، مثل إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي وفابيان رويز نجم نابولي.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت لإتفاق ريال مدريد مع اللاعب على الإنضمام للفريق مقابل 50 مليون يورو، إلا أن الريال يبدو وأنه صرف النظر عن ضم اللاعب.

ويحظي دي بيك بإهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي كشفت تقارير إيطالية، أنه يستهدف اللاعب، في حال فشل ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وتألق دي بيك رفقة نادي أياكس خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.