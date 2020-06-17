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رياضة | عبدالرحمن طارق: الدولة أعادت الدوري بقرار حاسم بعد حالة ركود صعبة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالرحمن طارق: الدولة أعادت الدوري بقرار حاسم بعد حالة ركود صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الناقد الرياضي عبدالرحمن طارق، بقرار الدولة في عودة مرة أخرى عقب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعودة الروح مرة أخرى إلى ، واصفًا القرار بأنه قرار صائب وحكيم وفي وقت حاسم، من قبل وزير الرياضة أشرف صبحي. 

 وأضاف عبدالرحمن طارق، أن عودة الدوري مهمة للغاية خلال الفترة الجارية لعدة أسباب أبرزها عودة الأنشطة والتعايش مع مثلما حدث في أوروبا وبعض البلاد العربية.

وتابع "طارق"، أن هذا ينعكس بالإيجاب على كل العاملين بالإعلام والصحافة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذا بعد إعلان بعودة الأنشطة الرياضية وعمل الجميع في الإعلام الرياضي عقب حالة الركود التي أصابت المجال منذ أكثر من 3 أشهر.

وأردف الناقد الرياضي عبدالرحمن طارق: "عودة الدوري ستساهم أيضا في تجهيز الأندية المشاركة في بطولة افريقية وتكون محطة لاقتناص البطولة سواء دوري الأبطال أو الكنفدرالية"، مضيفًا بأن جميع اللاعبين يتمنون عودة الدوري واستئناف المسابقة عكس مسؤولي الأندية".

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