رياضة | رغم العرض المغري.. زيزو يرفض الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:31 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم العرض المغري.. زيزو يرفض الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحفية أن زيزو تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية الكبيرة، وأن العرض من إحدى شركات التسويق، لكن زيزو رفض الرحيل.

وجاء قرار أحمد سيد زيزو بالرفض، بسبب رغبته في تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك، وسط مشاركته الأساسية مع باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

ورفض كارتيرون رحيل زيزو عن الفريق، وأبلغ إدارة الزمالك بعدم نيته في بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.